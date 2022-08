Mercedes ve Spa podle Hamiltona výrazně ztrácí

Lewis Hamilton (9./6.)

Sedminásobnému mistru světa v neděli na startu odpadne hned několik velkých soupeřů – penalizace kvůli výměně komponent čekají mimo jiné i Verstappena s Leclercem. Pokud se však potkají na trati, budou mít zřejmě piloti Red Bullu i Ferrari navrch.

„Jeli jsme úplně naplno, dali jsme tomu všechno. Mohlo to být pneumatikami nebo jejich teplotou, mohlo to být také nastavením křídel. Svou roli mohlo sehrát mnoho věcí. Každopádně ale mohutně ztrácíme. A to jsem se ani v autě necítil nijak zle.

Na druhou stranu máme ale v pátek podobné pocity celkem často a v sobotu se to o něco zlepší. Doufám, že je to i tento případ,“ řekl Hamilton.

George Russell (4./8.)

Podle mladého Brita tkví ztráta Mercedesu především v pneumatikách. Až se stříbrnému týmu podaří lépe pracovat s obutím, ztráta se výrazně smrskne.

„Tuhle sezonu se s tím dost trápíme. Zahřívání pneumatik nám moc nejde. Dnes to zlobilo na všech směsích, které jsem použil. Musíme na tom jednoznačně zapracovat.

Je to oblast, kde můžeme hodně zrychlit. Jsem v tomto ohledu tak trochu optimista. Je ale pravda, že odstup od Maxe a Ferrari je obří,“ přiznal Russell.