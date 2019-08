Mercedes ve druhé řadě. Hamilton upozorňuje na „nebezpečný“ provoz v kvalifikaci

Hamilton v průběhu kvalifikace téměř narazil zezadu do svého týmového kolegy z Mercedesu Valtteriho Bottase, když oba pouštěli v posledním sektoru jezdce jedoucí svůj rychlý pokus, zatímco oni se na svůj jen chystali.

Pětinásobný mistr světa nepamatuje situaci, kdy by musel jet tak pomalu a do budoucna volá po změnách.

„Myslím, že letos jsme rozhodně nejpomalejší, co jsme byli, a dnes to bylo trochu nebezpečné v jednu chvíli, kdy jsme projížděli 15. zatáčku po obrubníku, blížilo se k nám auto a já nemohl uhnout. Nemohl jsem jet na trávu, byl jsem za Valtterim a (Nicem) Hülkenbergem,“ popsal Hamilton.

„Dokážu si představit, že kdybych já byl v tom kole a všichni kolem mě jeli 10 km/h, trochu by mě to rozhodilo. Úplně nevím, co udělat pro to, aby k tomu nedocházelo. Možná bychom měli jet na omezovači rychlosti nebo tak.“

Bottas za Hamiltonem

Hamilton zaostal za nejrychlejším Charlesem Leclercem z Ferrari o 763 tisícin sekundy. Čtvrtý Bottas pak o téměř devět desetin.

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos