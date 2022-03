Mercedes v pátek experimentoval. Poskakování ale nevyřešil

„Vyzkoušeli jsme několik dalších experimentů, abychom pochopili zdejší problém s poskakováním, některé ho zhoršily, jiné pomohly, ale zatím nemáme řešení, které by problém odstranilo,“ řekl šéf traťových operací Mercedesu Andrew Shovlin.

„Pro sobotu to můžeme mírně omezit, protože to ovlivňuje jezdce v několika zatáčkách a stojí je to čas.“

„V porovnání s Bahrajnem je vyvážení vozu lepší a z hlediska degradace jsme docela spokojeni s tím, co jsme viděli.“

„Na jednom kole je ještě potřeba trochu zapracovat, ale na to máme zítřejší (třetí, pozn. redakce) trénink. Celkově však jde o rozumný den, ale je jasné, že máme před sebou ještě kus práce, než začneme Red Bull nebo Ferrari trápit.“