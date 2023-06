Mercedes v Kanadě: Ani nejlepší, ani nejhorší

Piloti Mercedesu sice opanovali druhý volný trénink v Montrealu, Hamilton však krotí přehnaná očekávání.

Lewis Hamilton (žádný čas/1.)

Fanoušci Mercedesu by se výsledky pátečních tréninků neměli nechat unést. Mercedes není ve špatné formě, považovat ho za hlavního favorita GP Kanady by ale bylo přehnané.

„Byl to divný den, v prvním tréninku byly potíže. Bylo mi líto fanoušků. Jsem rád, že se to nakonec vyřešilo a bylo fajn mít 90minutový druhý trénink. To už jsme nějakou dobu nezažili!

Auto se nechovalo zle, ale rozhodně máme co zlepšovat. Cítím se dobře, ale trať je hrbolatá a řekl bych, že s tím má potíže skoro každý. Musíme vylepšit kontrolu nad vozem a balanc v zatáčkách. Pak bychom měli být v pohodě.

Nebylo to nejlepší, ale zdaleka ne ani nejhorší. Mohu jen srovnávat s loňským rokem a musím říct, že letos je to mnohem lepší. Cítím tu vylepšení, která nás posunula v Monaku. Tuhle trať zbožňuju,“ přiznal Hamilton.

George Russell (žádný čas/2.)

Rovněž Russell byl při posuzování šancí Mercedesu po pátečních trénincích opatrný.

„Byl to zvláštní pátek, první trénink skoro nebyl, druhý byl prodloužený. Řekl bych, že z časů toho moc nevyčteme. Na konci tréninku, kdy byla trať rychlejší, jsme zkoušeli kvalifikační simulace.

Byl to celkem produktivní trénink. Pomohla nám vylepšení, která jsme přivezli do Barcelony. Zdejší okruh je úplně jiný. Barcelona je superhladký vysokorychlostní okruh, zdejší trať je hrbolatá.

Musíme zjistit, jak si stojíme. Myslím, že jsme spíše vzadu, zvláště pak v kvalifikační rychlosti ztrácíme na Ferrari i Aston Martin,“ myslí si Russell.