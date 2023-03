Mercedes v Bahrajnu fanoušky zřejmě nepotěší

Černé šípy by se rády vrátily na vrchol, první volné tréninky sezony však zatím nepřinesly kýžené výsledky.

Lewis Hamilton (10./8.)

Sedminásobný mistr světa má za sebou nejméně úspěšnou sezonu v kariéře – nevyhrál ani jeden závod. Je šance, že by se v Bahrajnu vrátil do čela?

„Co jsme si z tréninků odnesli? Že hodně ztrácíme. Že musíme dohánět, jsme věděli už v testech, ale současná ztráta je vážně výrazná. Snažím se na maximum, ale situace je, jaká je. Musíme se s tím naučit žít a pokusit se s tím něco udělat.

Příliš nezáleží, zda jedeme s velkým nebo malým množstvím paliva, auto se chová podobně. V závodních kvalifikacích byl Red Bull o sekundu na kolo rychlejší, takže opravdu máme co napravovat.

Původně jsem si myslel, že Ferrari je druhé nejrychlejší. Zdá se ale, že v závodním režimu jsme Ferrari blízko. Druhý nejlepší je tedy v současnosti nejspíš Aston Martin. My jsme třetí, případně čtvrtí.

Není to příjemná situace. Tým by si zasloužil jiné pozice. Nezačali jsme nejlépe, musíme se dostat zpátky do sedla,“ ví Hamilton.

George Russell (11./13.)

Ani mladší z pilotů Mercedesu nezastírá, že ještě relativně nedávno suverénní stáj v současnosti na absolutní špičku nemá.

„Několik týmů vypadá velmi dobře, největší překvapení je asi Aston Martin. Přes zimu očividně nezaháleli. Musíme využít data z minulého i tohoto týdne. Provedli jsme mnoho změn a musíme zjistit, co se podařilo a co ne.

Tento týden mám z vozu lepší pocit, ale neznamená to, že je rychlejší. Máme také nové zadní křídlo a je potřeba zjistit, zda nám to pomohlo. Jasně, chtěli bychom být výš. To není tajemství. Potřebujeme lepší přítlak a celkově rychlejší časy. Auto je stále nové a musíme využít jeho plný potenciál,“ tuší Russell.