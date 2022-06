Mercedes v Ázerbájdžánu ztrácí na rovinkách

Lewis Hamilton (6./12.)

Inženýři Lewise Hamiltona zkoušeli trefit optimální nastavení pomocí experimentování. Příliš se jim však nedařilo.

„Docela to bolí. Jezdí se tu vysokou rychlostí a poskakování je znát. Řekl bych, že je to hodně podobné jako v posledním závodě. Poskakování v hlavní roli. Zkoušeli jsme na mém voze trochu experimentovat, ale popravdě to moc nevyšlo.

Nedokážu říct, jestli ztrácíme 1,6 nebo 1,3 sekundy. Máme zkrátka velkou ztrátu. Hodně dělají rovinky,“ prohlásil sedminásobný mistr světa.

George Russell (8./7.)

Mladý britský závodník po trénincích přiznal, že se Mercedes zatím nepohybuje na pozicích, které by si představoval.

„Opět jsme měli problémy dostat pneumatiky do správného výkonnostního okna. U mnoha jezdců jsme viděli nejrychlejší časy těsně před zajetím zpět do boxů. Oproti tomu Ferrari a Red Bull dovedou zajíždět nejlepší kola okamžitě.

Tak jako tak však nyní mají rychlejší auta než my. Děláme všechno pro to, abychom se jich drželi. Úplně se dotáhnout na špičku tu však nezvládneme. Jsou prostě příliš vpředu,“ přiznal Russell.