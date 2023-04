Mercedes už zná příčinu Russellova odstoupení v Melbourne. Motor se možná podaří zachránit

Pro George Russella skončil třetí závod sezóny předčasně kvůli problému s motorem. Mercedes odhalil konkrétnější příčinu.

Russell musel vůz odstavit poté, co ztratil výkon. Z jeho vozu se začalo kouřit a objevily se i plameny.

Trvalo asi dva týdny, než v Brixworthu zjistili přesnou příčinu poškození. Podle Auto Motor und Sport se do spalovacího procesu přimíchala cizí úlomek, což nakonec vedlo ke ztrátě výkonu a následné dramatické podívané. Zasažen byl jeden z válců.

Přestože se objevil kouř i plameny, inženýři nevylučují, že se motor podaří zachránit. Vypadá to, že bude stačit vyměnit ty části motoru, které nejsou zapečetěné. Russell by pak ale motor už určitě nepoužíval v závodech – nasadil by ho jen v pátek, čímž by ale Mercedes pošetřil další dva motory.