Mercedes už tuší, proč ztrácí na Red Bull

Mercedes nepochybně také letos postavil velmi silný vůz, se kterým téměř jistě vyhrají jeho jezdci nejeden závod a získají nejedno pole position. Bude to ale stačit na Red Bull? Je to jedna z mnoha otázek před sobotní první kvalifikací. Sezóna je letos dlouhá a co bude platit v sobotu, to nemusí platit v létě nebo na konci letošního klání.

Podle Auto Motor und Sport Mercedes identifikoval tři oblasti, kvůli kterým ztrácí: aerodynamika, pneumatiky a vývoj.

Red Bull je v poslední roky znám tím, že staví vozy s velkým sklonem – anglicky se tomu říká rake, a pokud budete pozorní, uvidíte to i na televizních záběrech. Zjednodušeně řečeno jsou vozy formule 1 vzadu výše než vpředu. Red bully jsou ale tradičně výše než soupeři – zejména Mercedes nebo Aston Martin.

Vloni se hodně diskutovalo, zda tento koncept není už zastaralý a může vůbec přinést nějaký užitek. Zatím to vypadá, že letošní změny pravidel v oblasti podlahy hrají do karet právě těm, kteří mají vyšší sklon, což je případ Red Bullu ale ne Mercedesu.

Druhým problémem jsou pneumatiky. F1 bude letos používat ty z roku 2019. Nejprve týmy na konci roku 2019 zamítly příchod nových, protože jim nevyhovovaly a následně pro letošní rok došlo kvůli pandemii k odkladu 18palcových pneumatik a nových technických pravidel.

Pneumatiky mají přesto odlišnou konstrukci. Při brzdění, akceleraci a zatáčení se chovají jinak než vloni. Pracovní okno se ještě zmenšilo. Na nerovném asfaltu jako v Bahrajnu se zadní pneumatiky rychleji zahřívají. A to vede k přehřátí a ztrátě přilnavosti zadní nápravy.

Kromě toho Mercedes přes zimu nenašel tolik výkonu jako soupeři.

„Celkově to pro nás byly tři náročné dny testován,“ řekl Wolff. „W12 nebyl tak stabilní a předvídatelný a nepodával tak dobrý výkon jako některá auta našich konkurentů. Nyní musíme prokázat naši schopnost reagovat. Jakmile skončil třetí den testování, dali jsme hlavy dohromady a začali přemýšlet o tom, jak se za několik dní můžeme do Bahrajnu vrátit silnější.“