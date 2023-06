Mercedes udělal posun, ale náš náskok před ostatními zůstává stejný, tvrdí Horner

Šéf Red Bullu uznává, že se Mercedes zlepšil, ale na druhou stranu poukazuje na to, že náskok jím vedeného týmu před konkurencí zůstává stále podobný.

Tým Mercedes zažil v úvodu sezony zklamání. Nový monopost s označením W14 nesplnil očekávání, takže se stáj hned po prvním závodě v Bahrajnu rozhodla k jeho zásadnímu přepracování.

Upravená verze modelu W14 měla premiéru v Monaku a již v následujícím závodě v Barceloně zajistila Mercedesu dvojnásobné zastoupení na pódiu.

Progresu konkurence si všímají i u Red Bullu, který letošnímu šampionátu zatím suverénně dominuje.

„Určitě udělali krok vpřed,“ uznal šéf rakouského týmu Christian Horner, kterého cituje Autosport.

„V podstatě představili B-specifikaci aktuálního vozu, při jejíž přípravě museli utratit podstatnou část rozpočtu na vývoj. Vedle toho si myslím, že pokud se podíváme na rozestup na konci závodu (v Barceloně, pozn. red.), bylo to velmi podobné situaci v Bahrajnu,“ poukázal Horner s tím, že se pořadí za Red Bullem průběžně mění. Zatímco v Bahrajnu byl obhájcům titulu nejblíže Aston Martin, ve Španělsku pro změnu Mercedes.

„Nyní se děje jen to, že se mění pořadí za námi. Předminulý víkend to byl Fernando (Alonso, pozn. red.), naposledy Mercedes. Bude zajímavé sledovat, jak se to v příštích několika závodech vyvine,“ dodal.