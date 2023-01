Mercedes údajně nabízí Hamiltonovi novou dvouletou smlouvu v hodnotě 70 milionů euro ročně

Současná smlouva Lewise Hamiltona u Mercedesu vyprší na konci letošní sezony. Podle nových zpráv však Brit již od Mercedesu dostal novou nabídku.

Lewis Hamilton, který před pár dny oslavil 38. narozeniny, závodí pro Mercedes od sezony 2013, takže ho čeká již jedenáctá sezona v barvách německé stáje se sídlem v britském Brackley.

Vzhledem k tomu, že sedminásobnému šampionovi vyprší na konci letošního ročníku jeho aktuální dvouletý kontrakt a zároveň vše nasvědčuje tomu, že má Hamilton zájem pokračovat v F1, rostou spekulace ohledně jeho nové smlouvy s Mercedesem.

Šéf Mercedesu Toto Wolff se navíc nedávno nechal slyšet, že jakmile to bude aktuální, zaberou jednání s Hamiltonem o nové smlouvě „jen pár hodin“.

Francouzský web Sportune, který se zaměřuje na byznysové stránky sportu, nyní přišel s informací, podle které by měl mít Hamilton na stole novou dvouletou smlouvu s ročním plněním v hodnotě 70 milionů euro.

To by mělo být více, než je základ jeho současného kontraktu, jenž by měl Britovi zajišťovat honorář ve výši 45 milionů euro. Vedle toho má však Hamilton ve smlouvě bonus v hodnotě 25 milionů euro v případě zisku titulu – tato bonusová složka by již v nové smlouvě být neměla.

Sportune rovněž píše o tom, že jedná o možné ambasadorské smlouvě pro Hamiltona, která by mu po ukončení kariéry za propagaci značky Mercedes zajišťovala částku 25 milionů euro ročně po dobu deseti let.