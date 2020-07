Mercedes trápí „šum“ okolo převodovky

Mercedes měl v závodě velké problémy, nebo to tak alespoň působilo v týmovém rádiu. Tým žádal jezdce, aby se pokud možno vyhýbali obrubníkům.

Traťový šéfinženýr Andrew Shovlin vysvětlil, že nejde přímo o technický problém, který by se dal vyřešit výměnou jedné části převodovky. Jedná se o nárůst elektrického šumu v průběhu jízdy na trati. Příčinou je rozvržení vnitřních prvků ve voze W11 v kombinaci s vibracemi, které vůz přenáší po najetí na obrubník.

Mercedes problém zaregistroval poprvé v pátek na konci jednoho z tréninků na voze Valtteriho Bottase. „To bylo první znamení, že máme problém,“ řekl Shovlin.

„V sobotu se problémy opakovaly. Když jsme se dostali do závodu, očekávali jsme to, protože to vypadá, že se jedná o vlastnost modelu. Když auto vyjede, tak se problém v určitém okamžiku objeví. Je jen otázkou, jak brzy.“

Shovlin vysvětlil, že příčina problémů souvisí s narůstajícím elektrickým rušením uvnitř systémů auta, které nakonec začne mít dopad na převodovku a její senzory.

„Neprojevuje se to jako jedna věc. V podstatě jde o hromadění elektrického šumu. Začne to zasahovat do různých systémů. U Valtteriho jsme to viděli asi od poloviny závodu.“ U Hamiltona se problém objevil také, i když o něco později.

Mercedes nyní řeší, jaké kroky před dalším závodem udělat, aby šum minimalizoval. Je možné, že dojde k úpravám na převodovce, ale je nepravděpodobné, že by tým musel převodovky vyměnit.

Foto: Getty Images