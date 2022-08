Mercedes stále nerozhodl o konceptu vozu pro příští rok

Mercedes se postupně zlepšuje, ale zažívá velké výkyvy ve formě. Podle Tota Wolffa zatím není jasné, zda pro příští rok zůstane u současného konceptu vozu.

„Je to velmi obtížná situace, protože samozřejmě máme určitou koncepci vozu a není to tak, že bychom letos mohli hodně experimentovat a zkoušet různé věci,“ řekl Wolff, kterého cituje RacingNews365.com. Šéf Mercedesu naráží na rozpočtový strop, který omezuje sezónní vývoj i výrobu nejrůznějších experimentálních dílů.

„Ať už se pro příští rok rozhodneme jakkoli, je třeba to pečlivě vyhodnotit, protože naše data nám nedávají požadované výsledky a nekorelují s realitou. Máme obrovské výkyvy ve výkonnosti, se kterými se nedokážeme vyrovnat.“

„Pokud v tuto chvíli přijmeme rozhodnutí pro příští rok, ať už bude jakékoliv, jako je třeba dramatická změna koncepce, jak si můžeme být jisti, že směr, kterým se vydáme, bude lepší? Je jasné, že nás to posune trochu zpět.“

„Ještě jsme se nezavázali ke koncepci pro rok 2023, stále probíhají interní diskuse. Je docela těžké říct, co to vlastně ten koncept je. Je to šasi v jeho současné podobě, rozložení hmotnosti? Je to rozložení mechanického a aerodynamického vyvážení a koncepce karoserie?“

„Všechny tyto různé pilíře vozu zkoumáme. Může se stát, že některé z nich skončí, jiné zůstanou.“