Mercedes si ve sprintu nepolepšil, Hamilton bude až čtrnáctý

Poprvé od Velké ceny Japonska 2012 se ani jeden pilot Mercedesu nedostal v kvalifikaci do nejlepší desítky. V pátek se mercedesy v Imole na mokré trati trápily a vypadly už ve druhé části kvalifikace.

Šanci polepšit si a připravit si pro nedělní velkou cenu lepší výchozí pozici nabídl Russellovi s Hamiltonem sobotní sprint na 21 kol. Ani jeden z Britů ale neměl rychlost na to posunout se pořadím vpřed.

„Tyhle sprintové závody jsou zrádné. Nevím, jak to bylo ve zbytku pole, ale z pohledu toho, kde jsme byli my, to vypadalo jako procesí. Závod není dostatečně dlouhý, aby se nějak projevilo opotřebení pneumatik a byly nějaké rozdíly mezi jezdci a vozy,“ řekl Russell.

„Myslím, že auto je rychlejší, stále ale nemáme rychlost na rovinkách, abychom se posunuli vpřed. Tady máte na rovince ta drobná zalomení, které omezují možnosti předjíždění, což zastavilo náš postup,“ dodal.

„Strategie bude klíčová a my budeme muset udělat něco jiného oproti našim soupeřům. To nám dá příležitost bojovat a posunout se polem. Jsem si jistý, že dnes večer toho pochopíme více, bude to ale složité. Je to pro nás obtížný víkend a v prvních závodech jsme možná jeli nad očekávání. Tento víkend jsme tam, kde si zasloužíme být.“

Cunoda předjel Hamiltona

Hamiltona dokonce o jednu pozici připravil Júki Cunoda z AlphaTauri.

„V pozadí se odvádí spousta práce, ale tak to je a tady jsme. Nakonec se nám to letos nepovedlo a všichni tvrdě pracují, abychom to napravili,“ řekl Hamilton.

„Samozřejmě nebojujeme o šampionát, bojujeme, abychom porozuměli vozu a v průběhu roku ho zlepšovali, to je jediné, v co teď můžeme doufat.“