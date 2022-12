Mercedes si pochvaluje Russellovo zapojení do týmu. Brit ale s čtvrtým místem není spokojen

George Russell má za sebou první kompletní sezónu formule 1 v barvách Mercedesu. A zatímco podle zástupců týmu mladý Brit při začlenění se v týmu během náročného ročníku odvedl „neuvěřitelně dobrou práci“, Russell není s celkovým čtvrtým místem v mistrovství světa spokojen.

Russell, o jehož kariéru se Mercedes dlouhodobě stará, po třech letech ve Williamsu nahradil v Mercedesu Valtteriho Bottase.

Brit na sebe upozornil už v roce 2020, kdy pro Velkou cenu Sachíru zaskočil u mistrovské stáje místo Lewise Hamiltona, v kvalifikaci jen těsně nestačil na nejrychlejšího Bottase a v závodě mířil za vítězstvím, o které jej ale připravil problém v boxech a defekt.

Mercedes, který dominoval Poháru konstruktérů od roku 2014, byl letos, kdy přišla nová pravidla, poprvé poražen a v celkovém hodnocení se musel sklonit před Red Bullem a Ferrari. Russell se přesto dočkal prvního vítězství ve F1, když triumfoval v São Paulu. V celkovém pořadí porazil i svého týmového kolegu, sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

„George letos odvedl velmi dobrou práci,“ řekl hlavní stratég Mercedesu James Vowles.

„Stojí proti nejlepšímu na světě, to je vaše reference. Na začátku roku, kdy měl k dispozici obtížně ovladatelný vůz, využíval Lewis svých bohatých zkušeností, aby nám pomohl vylepšit auto a skutečně nás jako tým posouval vpřed.

„George se v té době soustředil na učení a začlenění se do týmu. Dosáhl řady výsledků, které mu pomohly. Bez ohledu na jeho kvalifikační tempo si myslím, že se držel do desetiny za Lewisem a jeho závodní rychlost byla v průběhu roku velmi, velmi silná.

„Opravdu jsme byli zvědaví, jak zapadne do našeho prostředí? Jak zapadne do týmu? Jak bude pracovat s Lewisem a všemi ostatními? A myslím, že v tom všem odvedl neuvěřitelnou práci. Z Williamsu to pro něj byl velký krok. Williams samozřejmě pracuje na velmi vysoké úrovni, my jsme ještě trochu jinde. Přizpůsobil se tomu velmi dobře a rychle,“ dodal Vowles.

Russell nechce bojovat o čtvrté nebo páté místo

I když to na začátku sezóny nevypadalo pro Mercedes dobře a v porovnání s konkurencí ztrácel, dokázal se v průběhu sezóny tým zlepšit natolik, že v Brazílii mohli jeho jezdci slavit dvojité vítězství. Russell si dojel pro svůj první triumf před druhým Hamiltonem.

V celkovém hodnocení obsadil Russell čtvrté místo, Hamilton skončil o dalších 35 bodů šestý.

„Je to trochu frustrující, že letos nebyl ten rok. Oba jsme bojovali o čtvrté, páté, šesté místo a my nechceme být na těchto pozicích. Z této sezóny proto neodejdu spokojený, protože jsem skončil v šampionátu čtvrtý. Jsem tu, abych vyhrál,“ řekl Russell.

„Pokaždé, když se připojíte k novému týmu, bez ohledu na to, kdo je váš týmový kolega, nějakou dobu trvá, než se začleníte a získáte důvěru a sebevědomí v celé organizaci. Byla to pro mě dobrá cesta. (Hamilton) Je jedním z nejlepších v historii, takže jsem rád, že mohu jít po jeho boku, ale také se od něj učit. Těším se na rok 2023, stále se budu snažit zlepšit na trati i mimo ni, a snad budeme mít auto, se kterým budeme bojovat o titul.“

A Russell věří, že Mercedes je schopen se s problémy vypořádat. „Nezapomněli, jak postavit rychlé závodní auto. Letos jsme se prostě spletli. Filozofie byla špatná. Šli jsme cestou, která se ukázala být špatná. Občas vám chvíli trvá, než se z toho vyhrabete. Teď mám pocit, že jsme se z té díry vyhrabali a stavíme na tom,“ dodává Russell.

„Jsme krok za Red Bullem a Ferrari a musíme toho hodně dohnat, příští rok ale budeme od prvního závodu v mnohem silnější pozici, než jsme byli letos.

„Když se připojíte k týmu, jako je Mercedes, očekáváte vítězství. Cítil jsem se připraven letos bojovat o vítězství v závodech a o titul, musíte ale umět krotit svá očekávání. Musíte trochu změnit pohled a bylo pro mě opravdu zajímavé letos sledovat, jak se tým vypořádal s tou situací.

„Jsem tu na dlouhou dobu, a i když jsem chtěl v roce 2022 vyhrávat a bojovat o titul, tyto problémy nás jako tým připraví pro další roky. Doufám, že za 10 let se ohlédnu a řeknu, že sezóna 2022 byla na této cestě pozitivní.“