Mercedes se Russellovi omluvil za špatnou kvalifikaci

Zatímco Lewis Hamilton získal v Maďarsku pole position, George Russell nepostoupil z první části a na startovním roštu mu bude patřit 18. místo.

Russell doplatil na provoz v závěru kola. Ve chvíli, kdy se připravoval na svůj poslední pokus, ho předjela řada soupeřů. Situaci nepomohlo ani to, že měli všichni kvůli systému ATA obuté tvrdé pneumatiky, které je složitější zahřát.

„S Georgem jsme udělali chybu. Měli jsme ho na trati dostat do mnohem lepší pozice a za to jsme se mu omluvili,“ řekl šéf týmu Toto Wolff, kterého cituje Reuters.

„Platí gentlemanská dohoda, že se nepředjíždí, protože čas běží. Předjelo ho však několik vozů a to mu samozřejmě pokazilo poslední kolo.“

Ředitel traťového inženýrství Andrew Shovlin řekl, že tým „zklamal George tím, jak jsme zvládli jeho kvalifikaci.“

„Nebylo to dost dobré a my to přezkoumáme a uvidíme, jak to můžeme zlepšit,“ řekl Shovlin. „Je to samozřejmě velké zklamání, když vidíme, jak slibný vůz má a že nedostal příležitost zajet čistou jízdu.“

Russell uvedl, že se v autě cítil skvěle, ale ještě než se dostal do první zatáčky, měl tři desetiny ztráty.

„Jsme opravdu zklamaní, protože jsme nemuseli tolik riskovat... auto bylo více než dost rychlé na to, abychom se dostali do Q2 nebo Q3.“

Russell uvedl, že takzvaná „gentlemanská dohoda“ o tom, že se v závěru přípravného kola nepředjíždí, nebyla problémem.

„Všichni se v jednu chvíli musíte zamyslet sami nad sebou. Na trati je prostě mnoho aut. Chápu, proč to některá auta udělal. Valtteriho zablokovalo šest aut. Ale my jsme tam vůbec neměli být. Pokud neděláte věci správně, budete potrestáni a my jsme potrestáni určitě byli.“