Mercedes se při vývoji letošního vozu řídil zpětnou vazbou Hamiltona, říká Russell

I když v roce 2022 Mercedes neprožil sezonu, jakou očekával, rozhodl se pro loňskou sezonu zásadně neměnit aerodynamický koncept svého vozu. A to přesto, že si na chování monopostu stěžovali oba jezdci německé stáje, především pak Lewis Hamilton, který si vloni postěžoval, že ho Mercedes při navrhování vozu pro sezonu 2023 neposlouchal.

V případě letošního W15 to však bylo podle druhého pilota stáje z Brackley George Russella jinak.

„Lewis a já jsme odvedli obrovské množství práce, abychom pomohli nasměrovat tým směrem, kterým chceme jít,“ prohlásil Russell, kterého cituje Autosport.

„Vzhledem k Lewisovým zkušenostem byl (letošní, pozn. red.) vůz navržen podle jeho přání. Kokpit byl posazen více dozadu a bočnice jsou ve stylu těch, co měl Red Bull,“ poukázal britský závodník.

„Je dobře, že nás tým vyslyšel, ale musíme počkat, jak vše bude fungovat. Myslím, že jsme se trefili, ale nakonec záleží jen na jedné věci, a to je čas na kolo,“ uvědomuje si vítěz jedné velké ceny.

Na dotaz, zda změny, které si Hamilton prosadil, sedí i jemu, Russell odpověděl:

„Myslím, že jako každý jezdec se musíte přizpůsobit všemu, co vám je dáno. V letošní sezoně sedíme více vzadu. Pro mě je to malá změna, ani lepší, ani horší. Lewis a já jsme vždy měli velmi podobné komentáře, i když v trochu odlišných ohledech. On hodně mluvil o pozici sezení, já zase o tom, že zadní část vozu je nestabilní,“ dodal pilot Mercedesu.