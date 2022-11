Mercedes se při plánování strategie díval na data od Latifiho

Mercedesu v Mexiku nevyšla strategie. Jezdce přezul na tvrdé pneumatiky, což se ukázalo jako špatná volba.

„Měli jsme dvě možnosti: nechat Péreze, aby se dostal před nás přes undercut, ale zůstat na trati déle a pak nasadit měkké pneumatiky, nebo zastavit a vzhledem k délce stintu byly tvrdé pneumatiky ty, které by to zvládly, měkké by to nezvládly,“ řekl šéf stratégů Mercedesu James Vowles.

„Rozhodli jsme se, že pozice na trati je v této fázi důležitější a navíc jsme měli nějaké údaje od Latifiho, který už zastavil, a tvrdá nebyla tak špatná.“

Latifi přezouval z měkké na tvrdou po 23 kolech, Hamilton pak stavěl po 29 kolech.



Foto: Pirelli

„Rozhodli jsme zastavit, dát Lewise na tvrdou pneumatiku a jet do konce závodu v naději, že Verstappen bude mít potenciálně na střední propad výkonnosti, jako jsme to viděli u nás na konci našeho stintu.“

Hamilton si také stěžoval na výpadky motoru. „Trochu nás trápily výpadky motoru,“ potvrdil Vowles. „Mapování motoru obecně nastavujete pro podmínky, ve kterých se nejvíce používá, což je hladina moře – tam se odehrává většina závodů.“

Mexiko se jede ve vysoké nadmořské výšce, a proto musel tým udělat spoustu práce, aby se s tím popasoval. Podle Vowlese s tím měli větší či menší problém všichni.

George Russell prosil přes týmové rádio, aby se mohl pokusit prodloužit svůj stint na střední a poté přezout na měkké pneumatiky.

Mercedes se však také u něj rozhodl přezout na tvrdou směs, takže nemohl soupeřit s Pérezem o konečné umístění na stupních vítězů – pro měkké si dojel až na konci závodu, aby mohl získat bod za nejrychlejší kolo.

Ale vzhledem k úspěchu, který s touto strategií zaznamenal Daniel Ricciardo, Vowles uznal, že Mercedes se v tomto okamžiku rozhodl špatně.

„Byla to těžká volba, ale rozhodli jsme se pro vyváženou strategii s tím, že nasazení tvrdé pneumatiky nám pravděpodobně přinese lepší výsledek. Byli jsme přesvědčeni, že když jsme se na střední trápili my, Pérez pravděpodobně nedojede do konce závodu a budou muset ještě jednou zastavit.“

„Při zpětném pohledu to bylo špatné rozhodnutí. Když se podíváte na Ricciarda, měli jsme prostě pokračovat.“