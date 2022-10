Mercedes se neobává, že by si De Vries odnesl do Red Bullu důležité informace

Nyck de Vries bude v příštím roce jezdit za AlphaTauri. Přestupu do jednoho z týmů Red Bullu se Mercedes neobává.

De Vries pracuje na simulátoru Mercedesu. Ve Španělsku usedl v tréninku do jeho vozu. Týmy musí dva tréninky věnovat mladým jezdcům a zatím to vypadá, že také druhou příležitost dá Mercedes De Vriesovi – zřejmě v Mexiku.

„Jsme za něj velmi rádi, za příležitost, kterou dostal,“ řekl technický šéf Mercedesu Mike Elliott pro Motorsport.com. „Možná je škoda, kam jde, ale tak to je.“

„Myslím, že si zaslouží příležitost, ukázal, že je velmi dobrým jezdcem. Mít ho v garáži je skvělé, je to opravdu milý chlapík, velmi soustředěný a rozumí autu.“

„Věříme, že ho můžeme posadit do auta, testovat s ním a můžeme mu věřit, že se nebude dívat na věci, na které nechceme, aby se díval, a myslím, že odvede dobrou práci.“

Elliott upozornil, že Nyck de Vries absolvoval poměrně málo jízd na simulátoru, protože se soustředil na svůj vlastní závodní program: „Několik jich absolvoval. Samozřejmě také závodí ve formuli E, což mu zabírá hodně času.“

„F1 se ale velmi rychle mění. Učení probíhá v tak rychlém tempu, že to, co dělal před rokem, už pro něj pravděpodobně není příliš užitečné. Myslím, že to největší, co si odtud může odnést, je způsob naší spolupráce, naše procesy a systémy.“

„Jak jsem řekl, přejeme mu vše dobré. Myslím, že s námi jednal velmi čestně, takže se nemusíte obávat.“

De Vries upozornil, že jeho vztahy s Mercedesem nejsou tak velké, jak se někdy myslí.

„V posledních dvou letech jsem byl vnímán jako jezdec Mercedesu. Závodil jsem za ně ve formuli E a v F1 jsem působil jako rezervní jezdec. Ale kromě těchto smluv neexistovala žádná jiná vazba. Během roku jsme samozřejmě navázali velmi přátelské vztahy. Velmi mě podpořili a pomohli mi.“

„Ale zároveň jsem tu proto, abych se staral o své vlastní zájmy. Samozřejmě doufám, že jsou zklamaní, že o mě přišli... nevím. Můžete se jich zeptat. Ale myslím, že jsou rádi i za mě a že mám šanci se příští rok objevit na startovním roštu F1.“