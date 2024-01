Mercedes se na první pohled změní. Klíčové rozdíly ale vidět nebudou

Mercedes vloni skončil druhý v Poháru konstruktérů, ale nezískal ani polovinu bodů Red Bullu a nevyhrál žádný závod.

Pro letošní rok chystá podobně jako Ferrari zcela nový vůz. James Allison v rozhovoru pro Motorsport.com potvrdil, že hlavním problémem vozu rozhodně není koncept „nulových bočnic“. Spíše naopak. Mercedes v Monaku nasadil novinky (viz naše technická analýza) a nové bočnice mu paradoxně uškodily. „Pravděpodobně to ubralo asi dvě desetiny sekundy z balíčku, který jsme na auto nasadili,“ řekl Allison.

„Ale znamenalo to, že od té chvíle jsme alespoň věděli, že se tím nemusíme trápit. Po docela úmorných čtrnácti měsících jsme to prostě mohli smést ze stolu jako proměnnou...“

Letošní vůz Mercedesu bude mít nové šasi, nové přední i zadní zavěšení, převodovku i bočnice (k těm „nulovým“ se už tým znovu vracet nebude).

Hlavní změny ale nebudou vidět. Kromě zmíněného šasi se budou týkat především aerodynamické platformy a jízdní výšky.

Snad každý si ještě vzpomene na problémy Mercedesu s poskakováním na začátku roku 2022. Vůz W13 poskytoval maximální přítlak příliš blízko trati. Řešení bylo snadné, ale rozhodně ne ideální. Když Mercedes vůz zvedl, problémy se sice zmírnily, ale přišel o výkon.

Vloni došlo ke zvednutí okrajů podlahy o 15 milimetrů. „Proběhla velká interní debata,“ řekl Allison. „Měli bychom těch 15 mm zužitkovat, snížit vůz a provozovat ho v okně, které je o 15 mm menší, protože vozy budou ze své podstaty méně skákat? Nebo bychom měli dělat více to, co se nám dařilo v průběhu předchozího roku – tedy snažit se hledat přítlak tam, kde je to obtížné – nahoře?“

Mercedes šel druhou cestou. Především proto, že nástroje pro vývoj vozu neumožňují přesně odhadnout, za jakých podmínek budou vozy poskakovat. Tým věřil, že soupeři, kteří se rozhodnou pro oněch 15 mm navíc, budou vystaveni mnohem většímu riziku obávaného poskakování alias porpoisingu.

„Jak se ukázalo, bylo to příliš opatrné. Těch 15 milimetrů bylo možné zužitkovat. Bylo by lepší vsadit žetony na tuto část rulety a dostali bychom se mnohem dříve k takovému výkonu, na jakém jsme byli (na konci sezóny 2023).“

Pro vůz W15 se bude Mercedes snažit najít aerodynamickou platformu „zlaté střední cesty“ – tedy ani příliš nízko, ani příliš vysoko, ale tak akorát.

Hamilton si už na začátku loňské sezóny postěžoval, že má ve svém voze pocit, jako kdyby seděl na předních kolech. Není to jen nadsázka, protože Mercedes má kokpit skutečně posunutý směrem dopředu.

„Nevím, jestli to lidé vědí, ale sedíme blíž k předním kolům než všichni ostatní jezdci,“ řekl Hamilton v březnu. Náš kokpit je prostě blíže k předním kolům. Při jízdě máte pocit, že sedíte na předních kolech, což je jeden z nejhorších pocitů při řízení auta.“

Allison si myslí, že stížnosti na tuto pozici byly spíše důsledkem jiných problémů než jejich příčinou.

Říká, že skutečným problémem byla nestabilita v zatáčkách, na kterou si oba jezdci stěžovali, a pokud by se tento faktor odstranil, pak by pozice sezení skutečně nebyla problémem.