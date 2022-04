Mercedes se musí naučit prohrávat, říká Villeneuve

Lewis Hamilton v Itálii nebodoval, jeho týmový kolega dojel pod stupni vítězů. Mercedesu se zatím ve srovnání s Red Bullem a Ferrari nedaří a Hamiltonovi ještě méně.

„Vydrží Lewis Hamilton takhle po celou sezónu? To je otázka, která bude položena. Tlak ve formuli 1 je obrovský. Max Verstappen se loni nezhroutil a teď je na Charlesi Leclercovi, aby ukázal, že ho také zvládne,“ napsal Jacques Villeneuve ve svém sloupku pro formule1.nl.

Podle Kanaďana je zatím těžké říct, zda Red Bull dohnal Ferrari. „Rozdíl je zatím v tom, že Leclerc a Carlos Sainz dělají chyby, Red Bull se potýká hlavně s technickými nezdary. Leclerc udělal chybu, kterou by neměl dělat, když závodí o titul – sám se roztočil. Tlak domácího závodu? V každém případě jel velmi agresivně.“

Podle Villeneuva vloni Verstappen prokázal, že je schopen zvládat tlak, který přináší boj o titul. Nyní to musí prokázat také Leclerc.

„Jako uchazeč o titul k tomu musíte přistupovat jinak, než když bojujete o příležitostné vítězství. Vždy máte co ztratit,“ píše Kanaďan.

Mercedes se musí naučit prohrávat

„U Mercedesu se nyní v každém případě musí naučit prohrávat. Po léta všechny zajížděli do země. Když se jim někdo přiblížil, prostě jen trochu více přidali plyn. Letos už tato výhoda neexistuje. George Russell si v roli outsidera vede dobře. To se naučil ve Williamsu, zatímco Hamilton měl vždy o co bojovat.“

Villeneuve by příliš neřešil, že Hamilton dostal od Verstappena kolo. To se podle něj může stát. Situaci uvnitř Mercedesu ale Wolffovi nezávidí.

„Špatný výsledek Russella nevyvolává kritiku, ale u Hamiltona ano. To je riziko, když máte v týmu takovou megastar. Hamilton nebyl tento víkend od začátku ve správném rytmu. Také nepůsobil dostatečně agresivně, jako by neuměl bojovat.“

„Být teď šéfem týmu Mercedes není snadné. Vyberete si svou megastar, svého kluka z plakátu, rekordního šampiona s mezinárodní image, který vás stojí mega plat? Nebo vyvinete auto pro nadějný talent? Taková velká hvězda je skvělá, když vyhrajete – hodně vás zviditelní. Ale když nevyhraje, je ohlas mnohem větší. Šampion nemá právo nebýt konkurenceschopný.“

„A bude tam Hamilton ještě za dva, tři roky? Dočká se vůbec konce letošní sezony? Do hlavy nikomu nevidíte. Můžete být na dně a v depresi, nebo se nedokážete vyrovnat s tím, že už nevyhráváte. Pak je možná čas rozhodnout se, že život je lepší bez závodění. V minulosti jsme byli překvapeni – stávalo se, že šampioni toho měli někdy prostě dost.“