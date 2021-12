Mercedes se kvůli Abú Dhabí odvolávat nebude

Mercedes měl čas do dnešních večerních hodin, aby podal odvolání. FIA by v takovém případě svolala odvolací soud. Tým však vydal prohlášení, ve kterém potvrdil, že se neodvolá.

Podle prohlášení Mercedes po skončení závodu jen nevěřícně sledoval, co se stalo.

„Samozřejmě, že prohrát závod je součástí hry, ale něco jiného je, když ztratíte víru v závodění. Společně s Lewisem jsme pečlivě zvažovali, jak na události ve finále sezony formule 1 reagovat. Vždy jsme se řídili láskou k tomuto sportu a věříme, že každý závod by se měl vyhrát po zásluze. V nedělním závodě mnozí cítili, včetně nás, že způsob, jakým se věci vyvíjely, nebyl správný.“

„Důvodem, proč jsme v neděli protestovali proti výsledku závodu, byla skutečnost, že pravidla safety caru byla aplikována novým způsobem, který ovlivnil výsledek závodu poté, co Lewis vedl a byl na nejlepší cestě vyhrát mistrovství světa.“

„Protestovali jsme se v zájmu sportovní spravedlnosti a od té doby vedeme konstruktivní dialog s FIA a formulí 1, abychom do budoucna vytvořili jasno, aby všichni závodníci věděli, podle jakých pravidel závodí a jak budou uplatňována.“

„Proto vítáme rozhodnutí FIA ustavit komisi, která důkladně zanalyzuje, co se stalo v Abú Dhabí, a zlepší robustnost pravidel, řízení a rozhodování ve formuli 1. Vítáme také, že k účasti přizvala týmy a jezdce.“

„Tým Mercedes-AMG Petronas bude s touto komisí aktivně spolupracovat na vytvoření lepší formule 1 – pro každý tým a každého fanouška, který má tento sport rád stejně jako my. Budeme činit FIA odpovědnou za tento proces a tímto stahujeme naše odvolání.“

„Maxi Verstappenovi a týmu Red Bull Racing: Rádi bychom vám vyjádřili upřímný respekt za vaše úspěchy v letošní sezóně. Díky vám byl tento boj o titul šampiona formule 1 skutečně epický. Maxi, gratulujeme tobě i celému tvému týmu. Těšíme se, že v příští sezóně se s vámi budeme moci utkat na trati.“

„A konečně, i když tento šampionát jezdců neskončil podle našich představ, nemůžeme být na náš tým pyšnější. Lewisi, jsi nejlepší závodník v historii formule 1 a v každé části této neuvěřitelné sezóny jsi jel naplno. Jsi bezchybný sportovec na trati i mimo ni a podal jsi bezchybný výkon. Jako ryzímu závodníkovi a vzoru pro miliony lidí na celém světě ti vzdáváme hold.

Valtteri, byl jsi důležitou součástí tohoto týmu. Během pěti sezón jsi zajistil pět titulů v Poháru konstruktérů. Děkujeme ti za tvůj pozoruhodný příspěvek k historii našeho motorsportu. Kiitos, Valtteri.“

Mercedes ještě v závěru poděkoval svým zaměstnancům.

Protest Mercedesu

Mercedes po skončení závodu podal protest na způsob, jakým byl závod restartován.

Běžný postup by byl následující: ředitel závodu může jezdcům o kolo zpět povolit, aby předjeli safety car a byli tak ve stejném kole jako lídr závodu. Může, ale nemusí. Pokud uzná, že to podmínky na trati nedovolují, nemusí tak učinit. Pokud se rozhodne to udělat, objeví se všem zpráva LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE.

Jakmile poslední vůz, kterého se to týkalo, předjede safety car, dá ředitel závodu pokyn k tomu, aby safety car v dalším kole zajel do boxů. Teoreticky ale může ponechat safety car na trati déle.

Masi ale pustil před safety car jen pět ze sedmi vozů a závod restartoval ihned poté. Závodilo se v posledním kole, ve kterém Verstappen předjel Hamiltona a stal se mistrem světa.