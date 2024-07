Mercedes se dodávání motorů pro Alpine nebrání

V posledních týdnech se objevily spekulace, že by stáj Alpine – tedy tovární tým automobilky Renault – mohla od sezony 2026 přejít na pohonné jednotky Mercedesu.

Alpine, jenž nyní odebírá motory od svého mateřského Renaultu, by tím sice přišel o některé výhody, které se s „vlastními“ pohonnými jednotkami pojí, ale na druhou stranu by mu to mohlo pomoci ve větší konkurenceschopnosti.

Má se totiž za to, že by pohonné jednotky od Mercedesu mohly mít v roce 2026, kdy začnou platit nové regule, oproti konkurenci výkonnostní výhodu, zatímco u agregátů od Renaultu se něco podobného neočekává.

Podle posledních zpráv proto nový poradce stáje stáje Alpine Flavio Briatore již začal s Mercedesem jednat o možných dodávkách motorů.

Šéf Mercedesu, jenž po sezoně 2025 přijde o jednoho ze svých odběratelů (Aston Martin), Toto Wolff tuto variantu nevylučuje.

„Je to složitá situace. Líbí se nám myšlenka nahradit Aston Martin jiným týmem, a to kvůli samotnému učení se. Myslím, že jsme jako organizace nastaveni tak, že čím více pohonných jednotek, tím lépe z hlediska urychlení některých vývojových kroků nebo spolehlivosti,“ prohlásil Wolff, kterého cituje web RaceFans.

Jednání jsou však podle něj teprve na začátku.

„Nepřekročilo to rámec výměny názorů nebo prvotních diskusí. Jsme tomu ale otevřeni,“ upřesnil šéf Mercedesu s tím, že si Alpine nejprve musí rozmyslet, zda bude chtít konkurenční motory využívat.