Mercedes se chystá dát Antonellimu šanci při tréninku na GP Itálie

Brzy 18letý Andrea Kimi Antonelli by se měl objevit v prvním tréninku na zářijovou Velkou cenu Itálie.

Italská verze webu Motorsport.com informovala o tom, že se Andrea Kimi Antonelli, jenž v neděli oslaví 18. narozeniny, dočká díky Mercedesu premiérové jízdy s vozem F1 v rámci víkendu velké ceny.

Rodák z Boloně by se měl představit v tréninku na Velkou cenu Itálie, která je na programu již v příštím týdnu.

Mercedes si posazením Antonelliho do monopostu nejenže z poloviny splní povinnost, která ukládá týmům dát ve dvou trénincích v sezoně příležitost mladému jezdci, ale zároveň si svého juniora vyzkouší v oficiální jízdě během programu velké ceny.

Ital, který závodí v seriálu FIA F2 a zároveň intenzivně testuje se staršími vozy F1, je totiž velkým kandidátem na zisk sedačky, kterou u Mercedesu po konci sezony uvolní sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Na to, jak to vypadá s nasazováním mladíků do volných tréninků v letošní sezoně, se můžete podívat v následující tabulce: