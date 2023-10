Mercedes se chce podle Wolffa v závodě posunout nahoru

Mohli by jezdci Mercedesu bojovat o pódium? Podle Wolffa je hlavním cílem posunout se vpřed a získat slušné body.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Lewis Hamilton odstartuje do závodu ze šestého místa poté, co byl o 0,288 s pomalejší než Charles Leclerc. George Russell bude až osmý.

„Šesté a osmé místo jsou horší, než jsme si od dnešní kvalifikace slibovali. Udělali jsme s vozem několik dobrých kroků, ale nedokázali jsme dát dohromady časy na kolo, když na tom opravdu záleželo,“ řekl Wolff.

„Ferrari udělalo obrovský skok z Q2 do Q3. Po celou dobu bylo vidět, že je to všechno o jemných rozdílech – dvě nebo tři sekundy rychlosti na kolo udělaly rozdíl v tom, zda se pneumatiky dostanou do ideálního okna, nebo z něj prostě vyklouznou.“

„Na našich posledních nových pneumatikách jsme byli příliš pomalí a pneumatiky byly příliš chladné.“

„Od pole position nás dělí méně než tři desetiny, ale vzhledem k našim startovním pozicím to vypadá jako mnohem víc.“

Tým během pátečního tréninku hodně pracoval na nastavení, přičemž Russell i Hamilton se vydali různými směry.

„Ukázali jsme (v tréninku) slušné závodní tempo, ale nevíme, jestli se to po změnách nastavení, které jsme provedli, přenese do závodu. Jediným cílem však bude posunout se vpřed z místa, ze kterého odstartujeme.“