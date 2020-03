Mercedes se chce do konce roku dostat v emisích oxidu uhličitého na nulu

Mercedes má tým ve formuli 1 a formuli E. Podporuje také snahy vedení formule 1, která chce být do roku 2030 uhlíkové neutrální.

Na tiskové konferenci a v prohlášení se Mercedes pochlubil, že v roce 2014 měla jeho pohonná jednotka tepelnou účinnost 44 %, nyní je to už 50 %.

S dalšími emisemi přímo ze závodění asi tým a nikdo jiný zatím nic neudělá. V celkovém objemu chce ale Mercedes do roku 2022 snížit emise oxidu uhličitého o 50 % ve srovnání s rokem 2018. Tým už podnikl důležité kroky, továrny mají přejít na obnovitelné zdroje energie. Pochopitelně nelze snížit emise oxidu uhličitého na nulu. To, co nepůjde, chce tým kompenzovat prostřednictvím karbonových offsetů, což povede k nulové uhlíkové stopě pro tým Mercedes do konce roku 2020.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek