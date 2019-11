Mercedes se bude těžko porážet, tuší Verstappen

Max Verstappen (2./5.)

První trénink začal pro Nizozemce slibně, ve druhém se musel spokojit až s pátým místem. Zdá se tak, že v Abú Dhabí je momentálně Red Bull třetí nejrychlejší.

„Celkově to byl slušný pátek. Nejsem ještě úplně spokojen s nastavením, je tu pár oblastí, na které se musíme pořádně zaměřit. Obecně jsem ale docela spokojen. Mercedes vypadá i tady velice silně. Bude těžké ho porazit, ale stejně si myslím, že to zítra bude těsné. Zanalyzujeme data o pneumatikách, ale celkově nás nic příliš nepřekvapilo. Měkká směs je v kvalifikačních jízdách rychlá, ale v závodních simulacích se rychle sjíždějí. S tím jsme počítali,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (4./6.)

„Bylo to obtížné, ale zlepšujeme se. Je těžké uvést pneu do správné provozní teploty, na trati je navíc hodně prachu. I proto jste dnes mohli vidět hodně vozů v hodinách. Vyvážení vozu je OK, i když je pořád co zlepšovat. Max se zdá být rychlý, tak uvidíme, jak nám to půjde zítra. Potřebujeme ještě trochu doladit nastavení, hlavně pro třetí sektor. Ferrari bude v kvalifikaci pravděpodobně rychlé, ale uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ prohlásil Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson