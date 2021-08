Mercedes rozhodl. Už ví, kdo bude příští rok jezdit vedle Hamiltona

Tota Wolffa se po kvalifikaci zeptali, zda už tým rozhodl o jezdecké sestavě pro příští rok. Šéf Mercedesu potvrdil, že ano.

Russell v Maďarsku bodoval, dnes zase získal první řadu. Podle Wolffa to ale na rozhodnutí vliv nemá.

„Dnešek na tom nic nemění. Víme, co v Georgeovi máme. V juniorských kategoriích byl vynikající,“ řekl Wolff. „Je vynikající ve Williamsu, byl vynikající v Bahrajnu (když zastupoval Hamiltona, pozn. redakce). A kdybych potřeboval tento konečný důkaz, tak by bylo něco špatně. Při rozhodování se zvažují i další faktory.“

„Kdyby to bylo snadné, rozhodli bychom se dříve. Víme, co máme s Valtterim a víme, co máme s Georgem, a oba si zaslouží, aby o ně bylo postaráno tím nejlepším možným způsobem, protože oba jsou součástí rodiny a my si jich velmi ceníme.“