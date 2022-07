Mercedes prý ztrácí víc než v posledním závodě

Lewis Hamilton (nejel/5.)

Sedminásobný mistr světa si tento víkend nedělá příliš velké naděje na porážku zbytku startovního pole. Zatím to vypadá, že Mercedes ve Francii závodí se třetím nejrychlejším vozem.

„Dnes jsme byli čtvrtí a pátí. To zhruba odpovídá pozicím, o které budeme bojovat. Nemyslím tím, že nemůžeme dojet na stupních vítězů. Jen nejsme tak rychlí jako soupeři vpředu. Máme větší ztrátu než v posledním závodě.

De Vries ráno odvedl výbornou práci. Udržel vůz v jednom kuse a jel dobře. Jsem rád za práci, kterou odvedl. Nicméně i tak máme spoustu prostoru pro zlepšení.

Auto tu není zrovna dechberoucí, musíme zjistit proč. Snad se nám to do zítřka podaří zlepšit. Ztrácíme na celé trati. Chybí nám přítlak. Celkově to ale nebylo zlé, musím taky myslet na to, jak se cítí hoši, co jsou ještě více vzadu.

Celkově ale musím říct, že současná generace vozů není ve srovnání s tou předešlou zdaleka tak dobrá po stránce přilnavosti. Zároveň je to ale první ročník, takže věřím, že se to do budoucna zlepší. Máme ale co dělat,“ přiznal Hamilton.

Nyck de Vries (9./nejel)

George Russell (4./4.)

Mladý Brit odjel oba tréninky. Po zkompletování pátečního programu je však toho názoru, že Mercedes ve Francii na vítězství nedosáhne.

„Závodní simulace je v našem podání lepší než kvalifikační. Musíme jen zajistit, abychom dokonale připravili náš vůz pro zítřek. Nechceme, aby se mezi nás a čtyři nejrychlejší vozy dostali soupeři ze středu pole.

Ferrari se podle všeho trápilo více než my, Max vypadal rychle jako obvykle. Co se šancí na vítězství týče, patříme spíše k outsiderům. Ztrácíme víc, než bychom si přáli.