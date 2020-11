Mercedes prozradil barvu pro příští rok, Hamilton vyzdvihl týmový titul. Skoro lepší, než jezdecký, říká

„Je to velmi podivný sport v tom smyslu, že jde o týmový sport, ale existují dva šampionáty,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Je tu mistrovství jednotlivců, ale jádrem naší práce je přinášet týmům body a výsledky.“

„Když vyhrajete týmový šampionát, myslím si, že je to skoro lepší než ten individuální, protože je to něco, co děláte kolektivně s velkou skupinou lidí.“

„My jsme sice ti, kteří stojí na vrcholu pódia, ale nejsme nad nikým. Jsme na stejné úrovni, všichni jsme články řetězu.“

„Všichni jsou velmi šťastní, když získáme Pohár konstruktérů. Když pořádáme vánoční večírek a oslavujeme se všemi, tak každý prostě ví, že odvedl pozoruhodnou práci a udělal něco, co předtím nikdo jiný.“

„Je skvělé být toho součástí. I kdybych dnes skončil, bylo by to něco, co bych mohl s touto velkou skupinou lidí sdílet po zbytek svého života.“

Valtteri Bottas nemůže pocity ze zisku Poháru konstruktérů a vítězství v šampionátu jezdců srovnávat. Přesto je hrdý, že je členem týmu.

„Jsem velmi hrdý na každého člena týmu, na to, co dělá, na všechny továrny a na závodní tým,“ řekl Bottas.

„Stále zvyšujeme laťku pro každého člena týmu, ale děláme to jednotně. Podporujeme se navzájem, ale duch, který tým má, tyto věci umožňuje.“

„Jsem opravdu hrdý na to, že jsem toho součástí. Myslím si, že nám všem v týmu trochu potrvá, než si uvědomíme, co děláme a čeho dosahujeme.“

Mercedes zůstane černý

Mercedes se letos kvůli boji proti rasismu přebarvil do černé. Mělo to být jen v rámci letošní sezóny, ale nakonec to vypadá, že černá barva zůstane i v příštím roce.

„Ano, s černým vozem budeme pokračovat i v roce 2021, vypadá nádherně,“ řekl Wolff.

„V roce 2022 budeme mít nová pravidla, takže si chceme naše dědictví znovu připomenout,“ vysvětlil Wolff. „Stříbrné šípy“ se tak vrátí do F1. „Ale protirasistická otázka je pro nás stále velmi důležitá.“