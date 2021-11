Mercedes proti lepšímu Red Bullu nemohl nic udělat, přiznal druhý Hamilton

Mercedes si v sobotní kvalifikaci zajistil kompletní první řadu na startovním roštu. Třetí na startu Max Verstappen měl ale lepší start a po vnější straně se v nájezdu do první zatáčky dostal před Hamiltona a Valtteriho Bottase startujícího z první pozice.

Bottase v první zatáčce navíc roztočil Daniel Ricciardo a Fin se tak propadl na konec pole.

Hamilton se na čele závodu nedokázal držet vedoucího Verstappena, který si budoval náskok.

„Jejich auto bylo tento víkend mnohem lepší a ve skutečnosti jsme s tím nemohli nic dělat. Dal jsem do toho úplně všechno, na konci to byl hezký souboj se Sergiem. Jsem ale vděčný, že jsem dojel druhý,“ řekl v cíli Hamilton.

Sedminásobný mistr světa v závěru za sebou dokázal udržet Sergia Péreze na druhém red bullu a dojet druhý.

„Už jsem to zažil mnohokrát, takže bylo snadné to jen vydržet. Ukazuje to ale, jak rychlý byl jejich vůz, když byl Sergio tak blízko mně a byl schopen se tak přiblížit. Odvedl skvělou práci. Neustále tlačil, já jsem si ale závod i tak užil.“