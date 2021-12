Online: Mercedes podal protesty

Verstappen se během safety caru rozhodl zajet do boxů a nasadit měkké pneumatiky. Po vyjetí z boxů bylo mezi Hamiltonem a ním pět vozů (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc a Vettel). Ředitelství závodu se rozhodlo, že nebude jezdce o kolo zpět pouštět před safety car, aby dojeli startovní pole. Poté ale pustilo před safety car jen těchto pět jezdců. Navíc safety car zajel do boxů hned poté.

Situaci během safety caru popisuje článek 48.12 Sportovních pravidel.

Mercedes se rozhodl, že podá protest proti porušení tohoto článku. Kromě toho podal také protest proti Verstappenovi za porušení článku 48.8, který upravuje chování pod safety carem. Verstappen se ještě před restartem dostal vedle nebo dokonce před Hamiltona ve 12. zatáčce.

18:38: Otázkou je, co by se dělo, pokud by sportovní komisaři protest Mercedesu uznali. V případě Verstappena časový trest, ale tam je podle našeho odhadu pravděpodobnost úspěchu malá. Podobné manévry se při zahřívání pneumatik za safety carem dějí běžně.

Pokud jde o stížnost na puštění jen pěti jezdců o kolo zpět, tam by sportovní komisaři mohli snad jen „zrušit“ poslední kolo a vyhlásit výsledky závodu podle kola předešlého.

18:38: Sportovní komisaři své jednání přešuli, ale nyní opět pokračují. Jsou u nich zástupci Mercedesu i Red Bullu.

18:20: „Myslím, že to také trochu vystihuje tuto sezónu,“ řekl Verstappen ohledně protestů Mercedesu.

18:18: Video z posledního kola

17:21: George Russell: „Max je naprosto fantastický jezdec, který má za sebou neuvěřitelnou sezónu a já k němu nemám nic jiného než obrovský respekt, ale to, co se právě stalo, je naprosto nepřijatelné. Nemohu uvěřit tomu, co jsme právě viděli.“

17:17: „Jsme zklamaní, že došlo k protestu, ale věříme FIA,“ uvedl Christian Horner.

17:16: Toto Wolff zrušil tiskovou konferenci. Vypadá to, že do rozhodnutí stewardů se Mercedes nebude vyjadřovat.

17:06: Pohled na onbord kamery a pravidla. Článek 48.8 říká, že „žádný jezdec nesmí na trati předjíždět jiné auto, včetně safety caru, dokud neprojede safery car čáru poprvé poté, co se safety car vrátí do boxů.“ Verstappen samozřejmě Hamiltona předjel daleko za touto čárou, ale před restartem byl ve 12. zatáčce vedle něj.

16:49: Předpokládáme, že se protesty (jsou dva) Mercedesu týkají dvou věcí. První je, že pouze některým vozům bylo dovoleno předjet safety car. Druhá je podezření, že Verstappen předjel Hamiltona ještě přes safety car čárou.