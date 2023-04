Mercedes předvedl své současné maximum

George Russell přiznal, že netuší, co Mercedes mohl změnit, aby dopadl lépe. Lewis Hamilton vyzdvihl ztráty Mercedesu na rovinkách.

Lewis Hamilton (11. v tréninku / 5. v kvalifikaci)

Sedminásobný mistr světa sice v kvalifikaci získal poměrně solidní páté místo. Ztráta na Leclerca, který získal pole position, se však blížila jedné sekundě.

„Bylo mi jasné, že především Red Bull bude velice rychlý. Nečekal bych ale, že budeme tolik ztrácet na rovinkách. Je to ale dobrý indikátor. Jsme pomalí na rovinkách, a tudíž ztrácíme v prostředním sektoru. Máme hodně prostoru to napravit.

Auto se neřídí snadno. I proto jsem za třetí řadu rád a doufám, že zítra budeme lepší. Snažíme se jet na maximum. Správné načasování ale na této trati není snadné.

Ve druhé části kvalifikace jsem se obzvlášť trápil. Byl jsem rychlejší, ale kolo mi zkrátka nevyšlo. V Q3 mi něco scházelo, abych mohl překonat druhé Ferrari. Žádné změny na autě teď provést nemůžeme, takže toto je naše aktuální rychlost.

Pro neděli je to nicméně dobrá výchozí pozice. Samozřejmě to není místo, kde bychom chtěli být. Jsme tu proto, abychom vyhrávali. Tento víkend nenasadíme vylepšení, ale pracujeme na upgradu, který by nás měl posunout výrazně dopředu,“ slibuje Hamilton.

George Russell (17. v tréninku / 11. v kvalifikaci)

Mladý Brit se do třetí části kvalifikace nedostal, přičemž na Hamiltona ztratil čtyři tisíciny sekundy.

„Tento víkend očividně rychlostně nestačíme. Býval bych moc rád postoupil do Q3, dal jsem tomu maximum. Kolo jinak bylo povedené, ale udělal jsem chybu, která mě mohla stát postup.

Máme zajímavý sport. Minule jsme byli oba v první řadě a dnes jsem já nepostoupil do první desítky a Lewisovi se to povedlo jen těsně.

Zítra máme další šanci, ale není to ideální. Už v tréninku jsem se necítil ideálně. Bylo by skvělé zajet více kol. Hodně času jsme strávili nastavováním vozu v garáži.

Zpětně se snadno řekne, co jsme mohli udělat lépe. Poučili jsme se pro sprint. Minule nám to vycházelo, dnes to bylo naopak. Momentálně netuším, co bychom mohli změnit, abychom zrychlili. Tato trať je unikátní,“ přiznal Russell.