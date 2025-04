Mercedes považuje zvažované úpravy pravidel, které se týkají nových PJ, za vtip

Formule 1 se v příštím roce vydá do nové éry pohonných jednotek. I když budou na první pohled jednodušší – MGU-H se stane minulostí – čeká výrobce motorů možná ještě těžší úkol než při nástupu hybridů. Spalovací motor sice zůstává, ale jeho role se zmenší. Hlavní roli totiž čím dál víc převezme elektřina – podíl elektrické části stoupne přibližně na 50 %.

A právě tady přichází potenciální problém. Zatímco spalovací motor může jet naplno pořád, elektřina se vybíjí a musí se znovu získávat. Pokud jí auto nebude mít dost, může ztratit výkon – například na dlouhých rovinkách, jako je ta v Monze. A o podobných scénářích se už nějaký čas potichu mluví.

Každá trať má své části, kde auto energii získává, a jiné, kde ji spotřebovává. Pokud ale bude okruh energeticky nevyvážený, může dojít k tomu, že se baterie vybije příliš brzy – a výkon bude pryč.

Nedávno se objevily zprávy o možném návratu k ikonickým desetiválcům. V nejradikálnějším scénáři by se nová pravidla pro rok 2026 zrušila a současné motory by se používaly až do roku 2028. A pak by přišla velká změna – návrat V10. Nakonec ale výrobci tento nápad odložili. O desetiválcích se tak může mluvit nejdříve od roku 2029.

To ale neznamená, že jsou obavy ze změn pryč. Debata o budoucnosti motorů zůstává živá – jen s jiným časovým horizontem.

Jak informoval web The Race, v tomto týdnu se mají šéfové F1 sejít s týmy, aby projednali „významnou změnu pravidel pro motory v roce 2026“.

Konkrétně by se mělo začít zvažovat, zda by pro závod neměla být elektronická složky utlumena (v kvalifikaci by poskytovala 50 % výkonu, v závodě by byl její vliv menší, aby nedokázelo problémům s nečekaným poklesem výkonu).

Obdobné diskuze se nicméně příliš nelíbí Totu Wolffovi, tedy šéfovi Mercedesu, který je považován za favorita, co se nejlepšího motoru pro sezonu 2026 týká.

„Číst agendu Komise F1 je skoro stejně zábavné jako číst některé komentáře, které vidím na Twitteru k americké politice,“ uvedl Wolff, kterého cituje Autosport.

„Chci bránit naše zájmy a nekomentovat to, ale tohle je vtip. Nedávno jsme tu už podobnou schůzi měli (více zde) a nyní se podobné věci opět objevují na pořadu jednání,“ dodal šéf Mercedesu.

Ke komentáři Wolffa se následně vyjádřil šéf Red Bullu Christian Horner, který se nechal slyšet, že jde primárně o iniciativu FIA.

„Zdá se, že Mercedes si je velmi jistý prací, kterou odvedl pro příští rok,“ poznamenal Horner, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Už před dvěma lety jsme na to upozorňovali, ale netlačíme na to, aby to nyní bylo součástí agendy Komise F1. FIA si udělala průzkum a to, čemu se zoufale chtějí vyhnout, je, aby se po celou dobu závodu šetřila energie. Není to nic, za co bychom lobovali nebo o co bychom požádali. Pokud to ale FIA dělá v zájmu sportu, pak to musíte podpořit,“ dodal britský manažer.