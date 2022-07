Mercedes popsal situaci po nehodách v Rakousku. Ze dvou podlah udělal jednu

Týmy musí letos čelit rozpočtovému stropu. Nepřímý dopad to má i na náhradní díly. Nelze jich vyrobit větší množství. Stojí to hodně peněz a vývoj je sice opět kvůli rozpočtovému stropu pomalejší, ale přesto probíhá. Vyrobené díly tak mohou být po pár týdnech už k ničemu.

V kvalifikaci bourali oba jezdci Mercedesu. Tým tak měl z pátku na sobotu spoustu práce.

„Když nabouráte dvě auta, tak vás čeká těžký zbytek víkendu,“ uvedl technický ředitel týmu Mike Elliott.

„Na autech byly poměrně velké škody. Zničené byly obě podlahy, obě zadní křídla, poškozená byla poměrně hodně zavěšení a na Lewisově voze jsme měli také poškozené přední křídlo a drobné škody na šasi.“

„Byla to poškození, která můžeme opravit, ale ne během víkendu. Znamenalo to kompletně od základu přestavět Lewisův vůz a pokusit se postavit jednu podlahu ze dvou. Měli jsme jednu kompletní náhradní, kterou jsme mohli namontovat, a museli jsme ze dvou havarovaných podlah využít to nejlepší, abychom mohli postavit další.“

Dalším důsledkem bylo, že zatímco Hamilton dostal nové zadní křídlo, které mu mělo pomoci při postupu startovním polem, Russell musel použít alternativní.

„Měli jsme pouze jedno kompletní náhradní zadní křídlo, které jsme se rozhodli namontovat na Lewisův vůz, protože se musel dostat nahoru polem, což znamenalo, že George musel namontovat zadní křídlo, které pravděpodobně nemělo ideální úroveň přítlaku. Pro tento okruh bylo přítlaku trochu moc.“

„Po přestavbě vozů jsme také museli znovu vyladit nastavení. Na to máte ve druhém tréninku velmi málo času, takže to byl další kompromis.“

Oba jezdci si museli ve sprintu dávat pozor. Technický šéf Mercedesu připustil, že pokud by došlo k další nehodě, nemuseli by jezdci v neděli odstartovat do závodu.