Mercedes pojme poslední sezonu s Hamiltonem jako rozlučkovou, míní Brundle

I když čeká Lewise Hamiltona poslední sezona v barvách Mercedesu, bývalý závodník F1 a současný TV komentátor a expert Martin Brundle věří, že Brit má stále dost motivace k tomu, aby odváděl pro německý tým maximální výkony.

„Nepochybuji o tom, že až do posledního kola (finálového, pozn. red.) závodu v Abú Dhabí do toho dá vše,“ nechal se slyšet Brundle v podcastu TV stanice Sky Sports, když měl promluvit na téma velkého přestupu Hamiltona z Mercedesu k Ferrari, který se uskuteční po letošní sezoně.

„Pokud budou všichni chytří, a já si myslím, že jsou to všichni velmi chytří lidé, tak budou letošek Mercedes-Benz, Toto (Wolff, šéf týmu, pozn. red.) i celý tým brát jako rozlučkovou jízdu. Už jen proto, jak skvělý vztah mezi nimi a Hamiltonem byl,“ je přesvědčen někdejší pilot McLarenu či Benettonu.

„Myslím, že by to brát měli a že to tak opravdu brát budou. Následně Hamiltonovi popřejí vše dobré a budou doufat, že s nimi následně s Ferrari prohraje,“ uvedl Brundle.

Podle Brita je nicméně jasné, že Mercedes v určité fázi sezony přestane Hamiltona zásobovat některými informacemi.

„Myslím, že nastane přechodný bod, kdy Lewis přestane být zván na schůzky a nebude rozumět tomu, co se děje s vývojem vozu a na simulátoru. Tým bude vědomě i podvědomě upřednostňovat George (Russella, pozn. red). Musí to tak být,“ dodal Brundle.