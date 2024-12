Mercedes podle Shovlina poháněla Hamiltonova fobie z prohry

„Pracovat s ním je zábava. Usiluje o úspěch, stejně jako my všichni, a v týmu je to to, co žádáte od každého,“ řekl šéf traťových inženýrů Mercedesu Andrew Shovlin o Hamiltonovi pro The New York Times.

„Ale Lewis má něco do sebe. Je to skoro jako fobie z prohry, která pohání jeho pracovní morálku. A to je skvělé, protože když získáte jezdce, který do týmu přinese tohle, který se nekonečně snaží, který se chce nekonečně zlepšovat, tak to do týmu vnáší strašně moc energie.“

„Je to jediný jezdec, na kterého si vzpomenu, se kterým jsem pracoval, kde se to projevuje v takové míře. Žádný dobrý jezdec nemá rád prohry, všichni je nesnášejí. To je naprosto standardní. Právě práce a obavy, které to v Lewisovi vyvolává, ho podle mě odlišují od většiny ostatních.“

Hamilton a Mercedes