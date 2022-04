Mercedes podle Hamiltona stále se svým vozem neudělal žádný pokrok

Až v samotném závěru třetí části kvalifikace se Hamilton posunul na páté místo za Landa Norrise z McLarenu, přesto na nejrychlejšího Charlese Leclerca z Ferrari ztratil sedminásobný mistr světa téměř sekundu.

A přestože Hamiltonova startovní pozice v Melbourne je mnohem lepší než šestnácté místo v Saúdské Arábii před dvěma týdny, podle Brita za vzestupem formy není žádné vylepšení.

Na otázku, zda je auto lepší, odpověděl: „Ne, ne. Neudělali jsme žádný pokrok.“

Hamilton však věří, že po úvodních třech závodech na Blízkém východě a v Austrálii bude mít Mercedes čas věnovat se svým problémům.

„Ještě nevím, co přijde, ale opravdu, opravdu doufám. Vím, že všichni pracují opravdu tvrdě, ale měli jsme tři závody a v nich žádný pokrok. Skutečně proto doufám, že během příštího týdne projdeme co nejvíce informací ze zítřejšího závodu, a že přijdeme na to, jak můžeme pro další závod něco napravit. Chtěl bych být optimistický, že v příštím závodě přijde něco lepšího, ale v tuhle chvíli to tak není.“

Poskakování je stále problém

Mercedesu se stále nedaří vyřešit problém s poskakováním svého vozu, který v předsezónních testech trápil také další týmy, u Mercedesu však problémy zůstávají znatelné.

„V některých místech to nevypadá špatně, jen není tak rychlé jako ostatní. Opravdu nespokojený jsem ale s poskakováním. To je ta nejhorší vlastnost, kterou jsem v autě zažil. V tuto chvíli se toho nemůžeme zbavit,“ řekl Hamilton.

A potvrzuje to také jeho týmový kolega George Russell, který v kvalifikaci skončil šestý.

„Největší věc pro mě v tuto chvíli je pořád to poskakování. Zkoušel jsem různé věci, stojí mě to hodně rychlosti v rychlých zatáčkách. Tam ztrácím veškerý čas na kolo,“ řekl Russell.

„Nemám důvěru, abych mohl při poskakování útočit. Je to tak jedinečný pocit v autě, když poskakuje nahoru a dolu, nahoru a dolu, nemůžete ho do té rychlé zatáčky poslat. Je těžké najít správný kompromis.“