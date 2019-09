Mercedes podle Hamiltona nutně potřebuje zlepšit svou rychlost na rovinkách

Mercedes dominuje letošní sezóně, když získal ve třinácti závodech deset vítězství. Na rychlém okruhu v belgickém Spa-Francorchamps však dominovalo Ferrari, které vyhrálo všechny tréninky, kvalifikaci i samotný závod.

Ferrari mělo výhodu zejména v prvním a třetím sektoru trati, které jsou velmi rychlé. Mercedes měl naopak převahu v prostřední části trati, která se skládá ze středně rychlých a rychlých zatáček.

„(Monza) je jen o rovinkách, takže to bude velmi pravděpodobně šťastný víkend pro Ferrari,“ řekl v cíli druhý Hamilton před Velkou cenou Itálie, která se jede už příští víkend.

„Tento víkend jsme ztratili více než sekundu v kvalifikaci, sekundu na kolo. Já ani Valtteri (Bottas) jsme toho v tomto ohledu příliš mnoho dělat nemohli, a nebylo tu mnoho zatáček, kde by se to dalo dohnat,“ zhodnotil Hamilton závod v Belgii.

„V dalších několika dnech budeme nějakým způsobem muset udělat drastická zlepšení v naší rychlosti na rovinkách. Nevím, jestli je to možné, ale pokud to někdo může dokázat, je to náš tým. Uděláme maximum.“

Hamilton po zastávkách v boxech překonal Sebastiana Vettela a v závěru závodu tlačil i na vedoucího Charlese Leclerca, na kterého ale nestačil.

„Zajel jsem to nejlépe, jak jsem mohl, strategie možná mohla být trochu lepší. Když Seb zastavil, snažil jsem se ho držet, ale na měkké sadě byl velmi silný.“

Bottas při „nedělní projížďce“ šetřil motor

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas dojel do cíle na třetí pozici.

Po většinu nedělního závodu jezdil Fin čtvrtý, když ale Vettel podruhé zajel do boxů, dostal se na stupně vítězů. V tu chvíli měl Bottas daleko před sebou svého týmového kolegu Hamiltona, který se snažil stáhnout vedoucího Leclerca, zatímco na čtvrtého Vettela měl Bottas náskok.

Fin se proto spolu s týmem rozhodl snížit výkon motoru a šetřit tak pohonnou jednotku.

„Upřímně, myslím, že to je můj nejlepší výsledek ve Spa, myslím tím z pohledu pocitu a výkonnosti. V prvním stintu jsem na konci trochu ztrácel, protože mi odcházely pneumatiky, ve druhém stintu jsem byl ale opravdu silný,“ řekl Bottas.

„Na konci, když se blížil cíl, jsme věděli, že už nedostaneme další příležitosti, jen jsem proto šetřil motor a převodovku. Na konci to byla taková nedělní projížďka. Neměli jsme pak mnoho příležitostí, bylo pěkné získat tu jednu pozici, protože jsme měli lepší strategii než Sebastian.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos