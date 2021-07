Mercedes podle Brundla musí angažovat Russella, aby se z něj stal nový lídr

Mercedes minulý víkend oznámil prodloužení smlouvy se sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem o dvě sezóny. Šéf týmu Toto Wolff zároveň potvrdil, že o jeho týmovém kolegovi pro příští sezónu se rozhodne v průběhu léta.

Wolff se bude muset rozhodnout, zda si ponechat Bottase, který sice často nestačí Hamiltonovi, ale podává stabilní výkony, nebo dát vedle Hamiltona šanci mladému Britovi, který při loňském závodě v Sachíru Hamiltona nahradil a hned bojoval o vítězství.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby George získal pro příští rok sedačku u Mercedesu vedle Lewise. Jestli to bude oznámeno na Silverstonu (příští víkend během Velké ceny Velké Británie, pozn. redakce), proč ne? Bylo by to ideální místo,“ řekl Brundle pro Sky Sports F1.

„Pokud byste vedli Mercedes, zeptali byste se, jestli je Valtteri Bottas člověkem, který by vyhrál mistrovství světa, kdyby Lewis za dva, tři nebo čtyři roky odešel. Odpověděli byste si, že není. Nerad to říkám, Valtteriho skutečně obdivuji, je to skvělý jezdec a proti obrovskému Lewisovi Hamiltonovi odvádí úžasnou práci.

„Nemůžete ale s jistotou říct, že kdyby tu Lewis nebyl, tak by místo něj dominoval Valtteri, je to tak? Myslím si tedy, že Mercedes musí do auta posadit mladou pušku, aby se z něj stal nový lídr týmu. A to raději dříve než později,“ dodává.