Mercedes odjíždí ze Silverstonu s jedním bodem

Týmy v neděli na Silverstonu potrápil déšť. Russell s Andreou Kimim Antonelli velmi brzy (Russell dokonce ještě před startem) zajeli pro pneumatiky do sucha. Antonelli byl v boxech po pár kolech.

Déšť ale vzápětí zesílil a oba se proto museli vrátit brzy do boxů pro přechodné obutí. Postupně zajeli do boxů všichni piloti.

Russell poté, co se probojoval na body a na osychající trati přezul na pneumatiky do sucha, se roztočil v 10. zatáčce a znovu ztratil. Přesto se dokázal dostat do bodované desítky.

„V takových podmínkách jako byly dnes je vždy těžké udělat správné rozhodnutí, bohužel se nám to nepodařilo. Po zahřívacím kole jsme se rozhodli pro tvrdou sadu, pak mělo být 25minutové okno bez deště, což nám mělo pomoci využít těch pneumatik. Bohužel 15 minut z toho se jelo pod virtuálním safety carem (VSC). Jakmile jsme se rozjeli, byli jsme na kolo o několik sekund rychlejší, ale ztratili jsme hodně času,“ řekl Russell.

„Zpátky na slicky jsme pak přezuli o pár kol dříve, když trať uschla. Nasadili jsme tvrdé a měli jsme problém je zahřát. Roztočil jsem se. Měli jsme štěstí, že jsme se dokázali vrátit na desáté místo, celkově to ale byl špatný den.“

Antonelli nedojel

Pro Antonelliho skončil závod na Silverstonu předčasně poté, co musel odstoupit ve 23. kole.

Pár kol předtím do něj v hustém dešti zezadu narazil Isack Hadjar, který následně skončil ve zdi. Náraz poškodil Antonelliho difuzor a ze závodu musel odstoupit.

„Nebyl jsem si jistý zastávkou na tvrdou sadu v prvních kolech, ale udělali jsme to. Bohužel krátce poté přišel VSC a já nedokázal do pneumatik dostat teplotu,“ řekl Antonelli.

„Jakmile přišel déšť, podmínky byly zrádné. I když zajel safety car do boxů, viditelnost byla velmi špatná a byla tam spousta stojící vody. To nachytalo Hadjara, pro nás oba to bylo smolné.

„Snažil jsem se pokračovat, ale difuzor byl příliš poškozený a já musel odstoupit.“

