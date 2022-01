Mercedes očekává, že letošní vozy budou mít podobný výkon jako ty loňské

Letošní vozy používají jiné palivo, jsou těžší, mají jiné pneumatiky. Ale také využívají odlišné aerodynamiky. Jak se to projeví na jejich výkonu? Napoví předsezónní testy a především pak první závody.

Původně existovaly obavy, že vozy budou pomalejší o několik sekund, ale týmy tuto ztrátu postupně vymažou – z velké části už v průběhu prvního roku.

Nikolas Tombazis z FIA na konci loňské sezóny řekl, že si myslí, že časová ztráta bude „docela blízko“ půl sekundě. Podobně nyní mluví také technický šéf Mercedesu Mike Elliot.

„Celkový výkon nových vozů se pravděpodobně nebude příliš lišit od těch starých,“ řekl Ellitot na videu od Mercedesu.

„Samozřejmě, že záměrem těchto pravidel bylo pokusit se zlepšit předjíždění a bude chvíli trvat, než uvidíme, zda k tomu skutečně došlo.“

„Auto je o něco těžší, pohonná jednotka využívající palivo E10 se bude chovat trochu jinak a bude se lišit i způsob, jakým bude fungovat aerodynamika a nastavení auta.“

„Dokud z toho nevytěžíme to nejlepší, dokud to nevyvineme testováním a několika prvními závody, ve skutečnosti se to nedozvíme. Celkově se však domnívám, že výkon bude relativně podobný loňsku.“