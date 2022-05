Mercedes nerozumí vlastnímu zlepšení

Lewis Hamilton (8./4.)

Britská gigastar se v Miami cítí tak trochu jako v letech, kdy závodila na motokárách. Sedminásobnému mistru světa se příliš nelíbí šikana, která tvoří čtrnáctou a patnáctou zatáčku.

„Trať je to docela pěkná, tedy až na tu šikanu. Je hrozně úzká. Připomíná mi to doby, kdy jsem závodil v motokárách na parkovištích. To mi bylo šest nebo sedm. Řekl bych, že pokud tu sekci v budoucnu odstraní, trati to jenom prospěje.

Člověk by taky řekl, že v dnešní době bude docela snadné zajistit hladkou vozovku. Je tu spousta šílených hrbolů. Neřekl bych, že to přes noc můžou zlepšit,“ kritizoval Hamilton.

George Russell (2./1.)

Mercedes na Floridu přivezl vylepšení, mimo jiné nasadil lehčí přední a zadní křídlo. Zdá se také, že Mercedes o něco méně trápí poskakování.

„Popravdě úplně dobře nerozumíme, proč se nám tak daří. Jasně, věděli jsme, že nám zdejší podmínky budou sedět o něco více. Hodně nás trápilo zahřívání pneu, dokonce i v Bahrajnu. Tohle ale bude první regulérní závod v horku.

Zatím to rozhodně jde dobře, ale nenecháváme se tím unést. Tréninky nic neznamenají, uvidíme v kvalifikaci,“ tuší Russell.