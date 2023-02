Mercedes není týmem, který by kopíroval technická řešení ostatních, říká Hamilton

Podle Lewise Hamiltona nemusí Mercedes kopírovat ostatní týmy, jelikož je dostatečně kreativní a inovativní.

Letošní odhalování nových monopostů jednotlivými týmy ukázalo, že se při navrhování monopostu pro sezonu 2023 řada stájí nechala inspirovat loňským úspěšným Red Bullem. Týká se to hlavně Astonu Martin, Williamsu či McLarenu.

Zcela vlastní cestou si pak jde Mercedes, který i u nového vozu W14 zůstává věrný konceptu ultra-úzkých bočnic.

K přístupu některých týmů, které ve větší míře nebrání kopírování cizích řešení se nyní vyjádřil sedminásobný mistr světa a jezdec Mercedesu Lewis Hamilton.

„Můžete vidět, že některé vozy se blíží podobě Red Bullu. Možná s výjimkou Ferrari,“ okomentoval podle webu Planet F1 Hamilton nově představené vozy konkurenčních týmů. Podle britského závodníka něco podobného u Mercedesu nehrozí.

„Myslím, že jsme nikdy nebyli týmem, který by kopíroval ostatní. Vždycky jsme měli vlastní hlavu a vždycky jsme byli týmem, který je neuvěřitelně kreativní, inovativní a rád to dělá po svém. A myslím, že to v minulosti fungovalo,“ uvedl Hamilton.

Hamilton týmu věří

Navzdory tomu, že Mercedes vloni po změně technických pravidel nepostavil vůz, který by mohl bojovat o titul, Lewis Hamilton německé stáji stále důvěřuje.

„Vloni jsme si mysleli, že naše auto bude rychlé, ale nebylo. Do nové sezony vstupujeme s vozem, který ve mnoha ohledech vypadá podobně, protože některé prvky jde změnit jen těžko, ale svým inženýrům prostě musíte věřit a já to tak mám,“ dodal osmatřicetiletý britský závodník.