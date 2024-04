Mercedes nemůže žít pouze z občasných světlých momentů, tvrdí Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff tvrdí, že jím vedenému týmu nemůže stačit to, že občas zaznamená dobrý výsledek.

Trápení Mercedesu, který v letech 2014 až 2021 získal osm titulů mezi konstruktéry, pokračuje již třetí sezonou.

Německý tým, jenž momentálně drží v Poháru konstruktérů čtvrtou příčku, sice čas od času dokáže zaznamenat dobrý výsledek – připomenout můžeme například druhé místo Lewise Hamiltona ve sprintu v Číně, ale to podle jeho šéfa Tota Wolffa nestačí.

„Nejsme vůbec spokojeni. Malým vrcholem bylo druhé místo ve sprintu, ale výkonnostně to není ono. Můžeme si pořád říkat, že jsme o vikendu měly světlé momenty, ale musíme udělat krok,“ uvedl Wolff v rozhovoru pro televizi Servus.

Mercedes na začátku sezony hlásil, že má problémy v rychlých zatáčkách. Tyto potíže sice odstranil, ale objevily se jiné – německý vůz začal ztrácet v pomalých zatáčkách.

„Myslím, že jsme dosáhli toho, že v rychlých zatáčkách jsme byli teď opravdu konkurenceschopní, a stejně tak to bylo i v Suzuce. Bylo to jako noc a den ve srovnání s tím, co jsme měli předtím. Jenže jsme nic nepředváděli v pomalých úsecích... když tedy v rychlých zatáčkách získáte půl sekundy, ale v těch pomalých půl sekundy ztratíte, jste na nule,“ prohlásil dále boss Mercedesu, který doufá, že vůz německé stáje s označením W15 bude příště v Miami díky upgradům rychlejší.