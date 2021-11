Mercedes nemá času nazbyt, do GP Brazílie dá všechno

Mercedes podle slov Toto Wolffa tento víkend na okruhu Interlagos nechce nechat nic náhodě. Red Bull získal v posledních třech závodech více bodů než černé šípy, náskok Maxe Verstappena v šampionátu jezdců se navíc zvýšil na devatenáct bodů. Do konce sezony jsou přitom v plánu jen čtyři další závody.

Brazílie by alespoň papírově měla sedět spíše Red Bullu než Mercedesu, Wolff by však rád predikce postavil na hlavu a slibuje, že Mercedes se nedá bez tuhého boje.

„Do GP Brazílie, ale samozřejmě i dalších závodů, dáme všechno. Máme to privilegium, že i v takto pozdní části sezony jsme ve hře. Očekáváme, že o obou titulech se rozhodne až na úplném konci ročníku. Oba týmy budou tvrdě bojovat do posledního kola.

Máme co dohánět a je mi jasné, že to bude těžká bitva. Pojedeme naplno a očima se plně upínáme k hlavnímu cíli. Jdeme do druhého ze tří závodů ve třech víkendech za sebou. Takové série mají jednu výhodu – nemusíte čekat dlouho, abyste zjistili, zda se vám podařilo se zlepšit.

Jsme nadšeni, že se vracíme do Brazílie. Fanoušci, kteří na Interlagos přicházejí, jsou skvělí a plní energie. Zdejší okruh je naprosto legendární. Není to trať, která by nám nějak extrémně vyhovovala, Red Bullu obvykle seděla více, ale tento rok potvrzuje, že se může stát cokoliv. Je to taky poslední víkend se sprintovým závodem. To nám dává další možnosti,“ řekl Toto Wolff.

Mercedes sice minulý týden v Mexiku ovládl kvalifikaci a získal kompletní první řadu, ale závod poměrně s přehledem ovládl Verstappen před Hamiltonem. Na vítězství to podle Wolffa tak jako tak nebylo, nepovedený start s tím neměl příliš společného.

„Závod v Mexiku pro nás byl o minimalizování ztrát. Vzhledem k vlastnostem okruhu jsme věděli, že to nebude snadný závod. O šanci na vítězství nemohla být řeč, ale Lewis udělal vše, co bylo v jeho silách, a získal druhé místo. Auto jako takové mělo zřejmě jen na třetí pozici. Díky jeho výborné defenzivní jízdě zajistil hodně bodů pro šampionát,“ věří Wolff.