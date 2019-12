Mercedes nebude jednat s dalšími jezdci. Počká na rozhodnutí Hamiltona

Všem klíčovým jezdcům končí na konci příštího roku smlouva. Pro rok 2021 mohou zůstat hlavní obrysy jezdeckých sestav největších týmů stejné, ale může také dojít k přestupům.

V posledních dnech se začalo spekulovat, že by Lewis Hamilton mohl přestoupit do Ferrari. Do Mercedesu by pak mohl zamířit například Max Verstappen.

Do Mercedesu by mohl zamířit také George Russell, který patří Mercedesu. Ten ale zatím není špičkovým a zkušeným jezdcem. Toto Wolff potvrdil, že Mercedes nezačne „lovit“ jiné jezdce, dokud nebudou jasnější plány Lewise Hamiltona.

„Hodnoty týmu, jako jsou loajalita a integrita, jsou na prvním místě,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje Crash.net. „Pochopení Lewisovy pozice a cílů bude klíčem pro rozhodnutí, které přijmeme. Nebudeme se pouštět do rybářské mise s potenciálními jezdci, dokud to neprobereme s Lewisem.“

„Myslím, že jednání začnou brzy. Není důležité, zda budeme znát naši jezdeckou sestavu v dubnu, červenci nebo říjnu.“

Samotný Wolff bude tak trochu jednat na obě strany. Na konci roku 2020 totiž končí i jeho smlouva. Sám už byl několikrát cílem spekulací, podle kterých by mohl z Mercedesu odejít do vedení formule 1.

Foto: Getty Images / Dan Istitene