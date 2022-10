Mercedes nasadil Russellovi novou pohonnou jednotku, odstartuje z boxů

Mercedes nasadí Russellovi celou novou pohonnou jednotku. Čeká ho start z boxů.

George Russell se nedostal do třetí části kvalifikace. Na startu mu mělo patřit 11. místo, ale nakonec odstartuje z boxů. Mercedes v jeho voze vyměnil celou pohonnou jednotku.

Brit přiznal, že se v průběhu kvalifikace potýkal s technickým problémem, který se objevil už v pátečním tréninku.

Toto Wolff po kvalifikaci popsal problém pro Sky Sports tak, že to vypadalo, jako by plynový pedál zůstával částečně „sešlápnutý“ i při brzdění. V telemetrii brzdového pedálu to však tým neviděl, takže to muselo souviset s něčím jiným –zdá se, že v oblasti pohonné jednotky.

Problém se objevil v prvním tréninku. V těch dalších už ne. „Najednou se to objevilo znovu přímo v kvalifikaci – musíme zjistit, čím to je,“ dodal Wolff.