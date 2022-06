Mercedes nasadí opatření kvůli poskakování. Nastavení výšky má své limity, zní z týmu

Fungování směrnice jsme už popsali včera, i když zatím třeba není zcela jasné, jak bude FIA více hlídat kluzné desky. Už dnes se kontroluje poměrně přísně jejich opotřebení.

Pokud jde o samotné poskakování, tak průběh bude zhruba takový, že dnes FIA získá data z již existujících senzorů. Poté určí jistý limit poskakování, do kterého se musí vůz vejít. Pokud tým není schopen dosáhnout limitů požadovaných FIA, a tedy bezpečného nastavení, musí použít nastavení, které je nejblíže limitům, a poté zvýšit světlou výšku zadní části vozu o dalších deset milimetrů.

Podle Auto Motor und Sport připravil Mercedes pro Montreal balíček opatření, která mají poskakování snížit – nezávisle na nové směrnici.

Podlaha byla vyztužena a na okrajích byly přidány další štěrbiny. FIA také týmům nabídla, že mohou přidat další vzpěru. První se na vozech objevila už na začátku sezóny. S trochou nadsázky funguje jako „kšandy“ a přidržuje flexibilní podlahu. Mercedes nabídky zřejmě využije a druhou vzpěru nasadí.

A pokud ani to nepomůže? Mercedes by pak musel zvýšit světlou výšku svého vozu v souladu se směrnicí FIA. Geometrie zadního zavěšení však má omezení. „V určitém okamžiku už nemůžeme jít výše,“ řekl jeden z inženýrů. Pokud by k tomu došlo a FIA postupovala důsledně, nesměl by Mercedes závodit.