Mercedes: Náš nový vůz bude oproti letošnímu značně jiný. Neúspěch v Brazílii ukázal, že je to správná cesta

Německý tým pro příští ročník F1 připravuje zásadně změněný monopost. Chystaný vůz s označením W15 by toho měl mít s aktuálním W14 jen pramálo společného.

V letech 2014 až 2021 získal Mercedes rekordních osm titulů v Poháru konstruktérů v řadě. Vloni se však vítězná mašina zasekla, když tým z Brackley v roce 2022 vybojoval jediné vítězství a letos dokonce zatím žádné.

Mercedesu k vítězství dosud nepomohla ani změna konceptu vozu, když se v průběhu sezony zbavil tzv. ultra-tenkých bočnic.

Není proto divu, že německý tým není se současným stavem spokojen, a proto chystá pro nadcházející sezonu zásadní změny, které se dotknou připravovaného vozu, na němž se již usilovně pracuje.

Nepříliš dobře pro Mercedes nevyzněl ani poslední závod v Brazílii. V kontextu toho dostal šéf německého týmu Toto Wolff otázku, zda byl neúspěch na Interlagosu důkazem o tom, že Mercedes stále neporozuměl současným technickým pravidlům, které vstoupily v platnost v roce 2022.

„Ne, myslím, že se spíše potvrdilo, že kroky, které jsme učinili (o chystaných změnách), jsou nezbytné. Naopak potvrdil, že trajektorie těchto zásadních změn je správná," prohlásil Wolff, kterého cituje Autosport.

Vloni byl Mercedes v Brazílii nejlepším týmem, a dokonce oslavil výhru. Ta však byla tak trochu Pyrrhovým vítězstvím, jelikož díky ní stáj uvěřila, že jde její vývoj správným směrem.

„Poté, co jsme vloni přijeli z Interlagosu, kde jsme zdemolovali konkurenci, říkali jsme si, zda je správné pokračovat s vozem, který máme...No a nyní je to celkem jasné. Pro celý tým je to hrozný pocit,“ uvedl Wolff s tím, že letošní problémy v Brazílii nebyly způsobeny pouze tím, že tým nemohl během víkendu dostatečně přenastavovat vůz (kvůli sprintu a pravidlům týkajících se parc fermé).

Wolff si nicméně uvědomuje, že ani nový vůz Mercedesu nemusí dostat stříbrné šípy opět na vrchol.

„Nikdy jsem nebyl optimistou. Možná je to můj problém, ale sklenici vždy vidím poloprázdnou. Víme ale, že když auto kompletně změníme, tak můžeme navázat na období osmi let, kdy jsme byli vpředu. Vzhledem ke struktuře a lidem, které máme k dispozici,“ dodal.