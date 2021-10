Mercedes musí zabrat, pokud chce vyhrát kvalifikaci

Lewis Hamilton (2./3.)

Hamilton v prvním tréninku skončil na druhém místě za svým týmovým kolegou. Ve druhém dojel za Pérezem a Norrisem. Britský pilot s odpoledními jízdami nebyl zcela spokojen.

„Celkově to nebyl zas tak špatný den. Bohužel ale máme co zlepšovat. Ale necítím se nešťastný, takhle to prostě je.

První trénink byl opravdu povedený, pak jsme udělali nějaké změny a ve druhém tréninku nebyli úplně spokojeni. Myslím, že jsme na všechny ostatní ztratili. Nebo oni naopak zrychlili. Každopádně máme přes noc co dělat – ostatně jako obvykle,“ přiznal Hamilton.

Valtteri Bottas (1./4.)

Finský závodník měl z pátečních jízd podobné pocity jako týmový kolega. Musí však počítat s penalizací kvůli úpravě motoru.

„Myslím, že máme dobré auto. Dnešek ukázal, že čelo pole je hodně vyrovnané. Řekl bych, že odpoledne jsme trochu zpomalili. Soustředili jsme se hlavně na dlouhé jízdy, ale nic není ztraceno. Není pochyb, že to zítra bude těsné.

Opět mě bohužel čeká penalizace. Tentokrát je však menší, pouze pět míst. Takže i tak mohu odjet dobrý závod. Máme ale co dělat s nastavením. Neřídí se mi dobře. Na některých místech mi na této trati schází přilnavost,“ řekl Bottas.